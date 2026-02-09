افتتاح جسر ضمن مشروع تطوير التقاطعات الرئيسة على شارع القدرة

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أمس، جسراً بطول 600 متر، وبسعة أربعة مسارات، على تقاطع شارع القدرة مع الشارع الذي يربط بين المرابع العربية ومدينة دبي للاستوديوهات، وذلك ضمن مشروع تطوير التقاطعات الرئيسة على شارع القدرة، الممتد من تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد، مروراً بشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وشارع الإمارات، وصولاً إلى شارع القدرة.

ويسهم الجسر المُنجز في تحسين انسيابية الحركة المرورية وزيادة الطاقة الاستيعابية بنسبة 191%، من 6600 مركبة في الساعة إلى 19 ألفاً و200 مركبة في الساعة، وخفض زمن الانتظار على التقاطع بنسبة 55%، من 113 ثانية إلى 52 ثانية.

وتفتتح الهيئة، في 15 فبراير الجاري، الجسر الشمالي (الأيسر)، عند تقاطع شارع القدرة مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، ويبلغ طول الجسر 700 متر، بسعة مسارين في كل اتجاه، لحين استكمال الأعمال في الجسر الجنوبي (الأيمن)، ويخدم الجسر الحركة المرورية على شارع القدرة في الاتجاه إلى مدينة القدرة، وفي الاتجاه إلى شارع الشيخ محمد بن زايد.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير: «يأتي تنفيذ مشروع تطوير شارع القدرة ترجمةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، باستكمال تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، لتسهيل حركة تنقّل السكان والزوار، ومواكبة التنمية المستمرة التي تشهدها إمارة دبي، واستيعاب احتياجات التطور العمراني والنمو السكاني»، مشيراً إلى أن «المشروع يشمل تطوير عدد من التقاطعات، يتضمن تنفيذ جسور بطول 2700 متر، وتطوير وتوسعة الشارع الجاري بطول 11.6 كيلومتراً».

ويسهم المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع، وخفض زمن الرحلة بنسبة 70%، من 9.4 دقائق إلى 2.8 دقيقة، ويخدم مناطق سكنية وتطويرية يقدّر عدد سكانها وزوارها بـ400 ألف نسمة.

وأضاف الطاير: «يُعد شارع القدرة، أحد أهم المشاريع، التي تنفذها الهيئة، لتطوير وتعزيز محاور الطرق العمودية (شرق - غرب)، ويخدم المشروع الممتد من تقاطع شارع القدرة مع شارع الشيخ محمد بن زايد حتى شارع الإمارات، عدة مناطق تطويرية كبيرة، أهمها المرابع العربية (1) و(2)، ودبي موتور سيتي، ومدينة دبي للاستوديوهات، وأكويا، ومدن، وداماك هيلز، والمدينة المستدامة، ويسهم المشروع في رفع الطاقة الاستيعابية وكفاءة الحركة المرورية على التقاطعات الاستراتيجية، وخفض الازدحام المروري وزيادة سرعة التنقّل بين مختلف المناطق، وتوفير انسيابية في الحركة المرورية المباشرة على شارع القدرة باتجاه شارع الإمارات، وصولاً إلى مدينة القدرة والعكس، وكذلك رفع مستوى السلامة المرورية، ودعم النمو العمراني والحركة الاقتصادية في المناطق التي يخدمها المشروع».

وإلى جانب الجسر المُنجز على تقاطع شارع القدرة مع الشارع الذي يربط بين المرابع العربية ومدينة دبي للاستوديوهات، يشمل المشروع تطوير تقاطع شارع القدرة مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وذلك بإنشاء جسر بطول 700 متر، وبسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، ويتضمن إنشاء مسارات مساعدة للمنحدرات الجانبية بواقع مسارين لكل منحدر، لضمان انتقال سلس في مختلف الاتجاهات من دون التأثير في الحركة المرورية الرئيسة، كما يشمل تنفيذ جسر بطول 500 متر لخدمة الحركة المرورية المتجهة من شارع القدرة إلى شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان في اتجاه (جبل علي)، إضافة إلى إنشاء جسر بطول 900 متر لخدمة الحركة المرورية المتجهة من شارع القدرة إلى شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان باتجاه مركز المدينة ومطار دبي الدولي، إلى جانب إنشاء طرق خدمية على جانبَي شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان بطول ثلاثة كيلومترات للربط مع مشروعات التطوير المحيطة، مشيراً إلى أن تطوير التقاطع يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع من 7800 مركبة في الساعة إلى 19 ألفاً و400 مركبة في الساعة، وخفض زمن الانتظار على تقاطع شارع القدرة مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، بنسبة 85% من 393 ثانية إلى 60 ثانية.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع يشمل تطوير شارع القدرة من تقاطعه مع شارع الإمارات إلى الدوار القائم الذي يخدم عدداً من المناطق التطويرية، أهمها تاون سكوير، وميرا، وداماك هيلز (2)، من خلال زيادة عدد المسارات في الاتجاهين على طول شارع القدرة في منطقة المطورين بطول 3.4 كيلومترات، كما تنفّذ الهيئة شارعاً جديداً في الجزء الجنوبي لمنطقة المطورين بطول 4.8 كيلومترات، وربطها مع شارع الإمارات، بهدف تحسين المداخل والمخارج المؤدية من وإلى المناطق التطويرية، إضافة إلى زيادة عدد المسارات على جانبي شارع الإمارات بطول إجمالي يصل إلى 4.8 كيلومترات، لتعزيز الربط مع المشاريع التطويرية في المنطقة.

• 15 فبراير، افتتاح الجسر الشمالي على تقاطع شارع القدرة مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان.

• تطوير شارع القدرة يسهم في خفض زمن الرحلة من 9.4 دقائق إلى 2.8 دقيقة

• الشارع يخدم مناطق سكنية يقدّر عدد سكانها وزوارها بنحو 400 ألف نسمة