الطقس صحو إلى غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية والشمالية، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة شمالاً، ويكون رطباً ليلاً وصباح غدٍ على بعض المناطق الساحلية.

وأوضح، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً شمالاً، وحركتها جنوبية غربية - شمالية غربية، وسرعتها 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، يضطرب أحياناً شمالاً، وفي بحر عُمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط.