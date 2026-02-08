بنك الإمارات للطعام يُطلق مبادرة "حفظ النعمة في فريجنا" لتعزيز الممارسات الغذائية المستدامة

أطلق بنك الإمارات للطعام، التابع لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، مبادرة "حفظ النعمة في فريجنا" بهدف نشر ثقافة الاستدامة وحفظ النعمة، وتعزيز الشراكة المجتمعية بما يسهم في تقليل هدر الغذاء ودعم الأمن الغذائي وترسيخ قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية.

وتنظم المبادرة في الحديقة القرآنية حتى تاريخ 12 فبراير الجاري، بمشاركة 150 متطوع لتنفيذ برنامج المبادرة من خلال تسجيل التبرعات، واستقبال المتبرعين والتنظيم، وحصر فائض الطعام وتحضير السلال الغذائية، إضافةً إلى تنفيذ ورش التوعية والتثقيف.

وتستهدف المبادرة تحقيق عدد من الأهداف الإنسانية والاجتماعية والبيئية، من خلال تعزيز قيم العطاء والتراحم بين أفراد المجتمع والتبرع بفائض الطعام، وتبني المفاهيم والممارسات الغذائية المستدامة، والحفاظ على البيئة عبر الحدّ من هدر الطعام وتقليل المخلفات وتحييدها عن مسار الطمر، وتعزيز الدور المجتمعي وتوعية الأفراد على الثقافة الاستهلاكية وتوقيع التزام حفظ النعمة.

وحول المبادرة، قالت منال بن يعروف، رئيس الفريق التنفيذي لمؤسسة بنك الإمارات للطعام: "تندرج مبادرة حفظ النعمة في فريجنا ضمن سلسلة المبادرات المجتمعية التي يُنفذها البنك على مدار العام لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حفظ الغذاء ونشر ثقافة الاستدامة عبر تعزيز مشاركة سكان الفرجان ضمن أنشطة تفاعلية وتوعوية تحدث أثرًا مستدامًا. واخترنا أن تنطلق المبادرة من الفرجان لتحمل رسالة وبعد إنساني واجتماعي وبيئي، تعكس مجموعة الأهداف الشاملة لبنك الإمارات للطعام في التخطيط والإدارة الأمثل لإدارة فائض الطعام، والحدّ من هدره وجمعه وإيصاله إلى مستحقيه، ورفع الوعي في التعامل الحكيم مع الطعام وتغيير المفاهيم والممارسات السلبية، فضلاً عن تحقيق أثرٍ بيئي إيجابي ودعم الاستدامة البيئية، عبر الحدّ من الانبعاثات الكربونية وتقليل نفايات الطعام وتحويل الفائض عن مسار الطمر".

وتتضمن المبادرة أنشطة توعوية، وتسجيل متطوعين، وأنشطة للأطفال، فضلاً عن توعية أهالي الفرجان ودعوتهم للمشاركة في التبرع بفائض الطعام وتوقيع التزام بتقليل هدر الطعام، وحصر التبرعات الغذائية، وتحضير السلال أو حاويات حفظ الطعام المطبوخ لتوزيعها على المستحقين بالتنسيق مع الجهات الخيرية.

وتشمل قائمة الشركاء المساهمين في مبادرة حفظ النعمة في فريجنا كل من؛ بلدية دبي، وشركة ADNH للتموين والجمعيات الخيرية، وشركات خاصة للتغليف والنقل، والتي تعكس جهود البنك في فتح قنوات تواصل فعّالة، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية وفرص التعاون مع مختلف الأطراف والشركاء من المنظمات الإنسانية الدولية وشركات القطاع الخاص.

ويعمل بنك الإمارات للطعام بشكل متواصل على إطلاق المبادرات الإنسانية والحملات الخيرية الهادفة إلى ترسيخ توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال العمل الخيري والإنساني، كما يحرص البنك من خلال مبادراته إلى تعزيز قيم العطاء والخير، دعم الدور المجتمعي وتوعية الأفراد بالثقافة الاستهلاكية الصحيحة التي تحفظ الطعام وتقلل من معدلات هدره، وتحقق هدفاً إنسانياً من خلال جمع الفائض وتوزيعه على المستحقين، فضلاً عن تعزيز علاقات الشراكة والتعاون لتحقيق الأهداف الوطنية.