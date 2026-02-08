رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية خلال اتصال هاتفي مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وفرص تعزيزهما في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

كما تبادل صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الروسي وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات الإقليمية والجهود المبذولة تجاه خفض التصعيد للحفاظ على الأمن والاستقرار من خلال دعم الحوار والحلول السلمية.