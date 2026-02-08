بدء تجهيز سفينة "أم الإمارات الإنسانية" ضمن عملية "الفارس الشهم 3"

بدأت اليوم أعمال تجهيز وتحميل سفينة "أم الإمارات الإنسانية"، وذلك ضمن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المتواصلة في إطار عملية "الفارس الشهم 3" لدعم الأشقاء في قطاع غزة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الإنسانية الرائدة التي تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة، وتخفيف المعاناة عن المتضررين، وتلبية الاحتياجات الأساسية في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

وتجسد سفينة "أم الإمارات الإنسانية"، التزام دولة الإمارات الراسخ بنهجها الإنساني، وترجمةً لتوجيهات قيادتها الرشيدة في مدّ يد العون للمحتاجين، وتعزيز قيم التضامن الإنساني، ودعم الاستقرار عبر المبادرات الإغاثية المستدامة.

وتُعد هذه السفينة امتدادًا لسلسلة السفن الإنسانية التي أطلقتها دولة الإمارات ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، والتي أسهمت في إيصال آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة منذ انطلاق العملية.

وتتزامن هذه المساعدات مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، حيث ستسهم في دعم الأسر المتضررة وتوفير الاحتياجات الغذائية والمعيشية الأساسية، بما يخفف من الأعباء الإنسانية خلال الشهر الفضيل، ويعزز قيم التكافل والتراحم التي تنتهجها دولة الإمارات في مبادراتها الإنسانية.