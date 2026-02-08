"طرق دبي" تفتتح جسراً على تقاطع شارع القدرة مع المرابع العربية و"دبي للاستوديوهات"

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اليوم الأحد، جسراً بطول 600 متر، وبسعة أربعة مسارات، على تقاطع شارع القدرة مع الشارع الذي يربط بين المرابع العربية ومدينة دبي للاستوديوهات، وذلك ضمن مشروع تطوير التقاطعات الرئيسة على شارع القدرة، الممتد من تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد مروراً بشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وشارع الإمارات، وصولاً لشارع القدرة.

ويسهم الجسر المُنجز في تحسين انسيابية الحركة المرورية على شارع القدرة، وعلى الشارع الرابط بين المرابع العربية، ودبي ستوديو سيتي، وزيادة الطاقة الاستيعابية بنسبة 191%، حيث سترتفع من 6600 مركبة في الساعة إلى 19200 مركبة في الساعة، وخفض زمن الانتظار على التقاطع بنسبة 55%، حيث ستنخفض من 113 ثانية إلى 52 ثانية.

وتفتتح الهيئة في 15 فبراير الجاري الجسر الشمالي (الأيسر)، عند تقاطع شارع القدرة مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، ويبلغ طول الجسر 700 متر بسعة مسارين في كل اتجاه، لحين استكمال الأعمال في الجنوبي (الأيمن)، ويخدم الجسر الحركة المرورية على شارع القدرة في الاتجاه إلى مدينة القدرة، وفي الاتجاه إلى شارع الشيخ محمد بن زايد.