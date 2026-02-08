خالد بن محمد يلتقي رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، خوزيه راموس هورتا، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية، واستعراض فرص تطوير التعاون المشترك في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في القطاعات الاقتصادية والتنموية التي تدعم أولويات التنمية المستدامة في البلدين وتعزز مسارات الشراكة بينهما، بما يعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهما الصديقين.