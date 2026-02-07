«أبوظبي للتنقل» يوسِّع نطاق تشغيل «روبوتاكسي»

وسّع مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، خدمات المركبات ذاتية القيادة «روبوتاكسي» لتشمل مناطق جديدة في الإمارة، وذلك تحت إشراف مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، في خطوة تعكس جهود الإمارة المتواصلة لتعزيز منظومة التنقل الذكي ودعم مستهدفاتها في النقل المستدام.

وأعلن عن هذه التوسعة خلال فعاليات النسخة السابعة من معرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس» 2026، المتخصصين في تقنيات الأنظمة الذكية ذاتية الحركة. وتأتي هذه التوسعة انسجاماً مع رؤية أبوظبي للتنقل الذكي والذاتي، وضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى توفير حلول نقل مستقبلية آمنة وفعّالة تسهم في تعزيز كفاءة شبكة النقل والحدّ من الانبعاثات الكربونية.

واستكمالاً للمناطق التي أطلقت فيها الخدمة منذ عام 2021 وهي مطار زايد الدولي وجزر ياس والسعديات والريم والماريه، تشمل توسعة نطاق تشغيل مركبات روبوتاكسي مناطق حيوية جديدة، هي مدينة خليفة ومدينة مصدر وربدان، إلى جانب إطلاق مسارات جديدة تربط بين كورنيش أبوظبي وجامع الشيخ زايد الكبير، ما يتيح للزوار والسكان خيارات أوسع للتنقل الذكي، ويعزّز استفادتهم من خدمات القيادة الذاتية في الإمارة. وتتولى شركتا «وي رايد» و«أوبر» بالتعاون مع المشغل المحلي شركة «تواصل» تشغيل الخدمة تجارياً وفق التصاريح المعتمدة.

وأكد مركز النقل المتكامل أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعة أسطول المركبات ذاتية القيادة لمواكبة الطلب المتزايد ودعم النمو المتسارع للخدمة، بما يضمن تعزيز الجاهزية التشغيلية ورفع كفاءة الأداء. وأوضح المركز أن الخدمة شهدت إقبالاً متنامياً منذ إطلاقها، محققة نمواً في عدد الرحلات بنسبة تقارب 150% خلال عام 2025، نتيجة التوسعات التشغيلية السابقة وارتفاع مستوى ثقة المستخدمين بالتقنيات الذكية المعتمدة في التشغيل، وبلغت نسبة السلامة لهذه المركبات 99.9%.

ويواصل مركز النقل المتكامل، بالتعاون مع مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة والشركاء المطورين، العمل على تعزيز البنية التحتية الداعمة لحلول القيادة الذاتية، من خلال تطوير أنظمة المراقبة والتحكم، وتعزيز شبكات الاتصال المتقدمة، وتهيئة بيئة تشغيل آمنة وموثوقة للمركبات ذاتية القيادة.

وبهذه التوسعة، تؤكد إمارة أبوظبي التزامها بمواصلة الاستثمار في حلول التنقل الذكي والذاتي، وتوفير خدمات مستقبلية تواكب متطلبات المدن الذكية وتدعم بناء منظومة نقل مستدامة وفعّالة، ما يعزز مكانتها العالمية في تبنّي الابتكار والتقنيات المتقدمة.