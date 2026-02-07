«مصدر» و«آر دبليو إي» توقعان اتفاقية لدعم تطوير منظومة الطاقة في ألمانيا وأوروبا

وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، مذكرة تفاهم مع شركة «آر دبليو إي»، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتطوير منظومة الطاقة في ألمانيا وعموم أوروبا.

وتبادل المذكرة كل من وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة «مصدر» الدكتور سلطان أحمد الجابر، والرئيس التنفيذي لشركة «آر دبليو إي»، الدكتور ماركوس كريبر، وذلك خلال زيارة دولة يقوم بها المستشار الألماني إلى الإمارات.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستواصل الشركتان الاستثمار واستكشاف الفرص المتاحة في مجال أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بألمانيا.

من جانبها، ستستكشف «مصدر» فرص الاستثمار في مشروعات قائمة ومملوكة لشركة «آر دبليو إي» في مجال أنظمة تخزين الطاقة بألمانيا.

ومن ناحية أخرى، ستبحث «مصدر» و«آر دبليو إي» فرص التعاون في تطوير أنظمة بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة تصل إلى 1 غيغاواط بحلول عام 2035.

ومن شأن أنظمة تخزين الطاقة المساهمة في توسيع نطاق الاعتماد على الطاقة المتجددة من خلال معالجة مشكلة عدم استقرار الإمدادات، ما يضمن توفير إمدادات كهرباء مستقرة وآمنة وبأسعار مناسبة في ألمانيا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، محمد جميل الرمحي: «تشكل أنظمة بطاريات تخزين الطاقة عنصراً أساسياً لتوسيع نطاق الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وضمان توفير كهرباء نظيفة وموثوقة وبأسعار مناسبة للمستهلكين والشركات والمجتمعات. وتعد ألمانيا سوقاً مهمة تدعم مساعي (مصدر) لرفع القدرة الإنتاجية لمحفظة مشروعاتها العالمية إلى 100 بحلول 2030».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «آر دبليو إي»، الدكتور ماركوس كريبر: «تعكس مذكرة التفاهم مع (مصدر) اهتمامنا المشترك بتطوير أنظمة لتخزين الطاقة المرنة باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق استقرار الشبكة، وضمان إمدادات الطاقة، وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة، والتي تشكل مجتمعة دعائم أساسية لتحقيق الحياد الكربوني وأهداف الطاقة في ألمانيا».