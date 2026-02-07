رئيس الدولة والمستشار الألماني يبحثان علاقات التعاون بين البلدين

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، فريدريش ميرتس، أمس، مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وألمانيا، وسبل تعزيزهما بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأولويات التنموية للبلدين.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، بالمستشار الألماني الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة، مؤكداً سموه أن دولة الإمارات وألمانيا تجمعهما علاقات راسخة وشراكات فاعلة، خاصة في مجالات الطاقة والتنمية والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها.

وأشار سموه إلى أن الدولة حريصة على تنمية هذه العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أوسع لما فيه الخير للبلدين وشعبيهما.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة والمستشار الألماني ضرورة العمل من أجل تعزيز أسباب الاستقرار في المنطقة والعالم، عبر تسوية النزاعات من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية لمصلحة السلام الإقليمي والدولي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «التقيت اليوم في أبوظبي معالي فريدريش ميرتس، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث بحثنا مختلف جوانب العلاقات الممتدة بين بلدينا، والعمل المشترك لمواصلة الزخم في مسار هذه العلاقات، خاصة في المجالات التي تخدم التنمية المشتركة. الإمارات حريصة على تعزيز علاقاتها التنموية مع ألمانيا في إطار ما يجمع البلدين من رؤية مشتركة ترسخ الاستقرار وتحفز النمو والازدهار لشعبيهما وشعوب العالم».

وكان صاحب السمو رئيس الدولة والمستشار الألماني شهدا إعلان عدد من مذكرات التفاهم وتبادلها، والتي تستهدف توسيع مجالات التعاون بين البلدين، وشملت التالي: مذكرة تفاهم بين شركة «أدنوك» و«RWE» الألمانية للتعاون في مجالات الغاز والغاز الطبيعي المسال، بجانب مذكرة بين «مصدر» و«RWE» للتعاون في مجال نظم بطاريات تخزين الطاقة، تبادلهما وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها ورئيس مجلس إدارة شركة مصدر، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، مع الرئيس التنفيذي لشركة «RWE»، الدكتور ماركوس كريبر.

ومذكرة تفاهم بين شركتي «فرتيغلوب» و«تعزيز» الإماراتيتين و«كوفيسسترو» الألمانية للتعاون في مجال الصناعات الكيماوية، تبادلها وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر مع الرئيس التنفيذي لشركة كوفيسترو الدكتور ماركوس شتايلمان.

ومذكرة تفاهم بين رابطة المحترفين الإماراتية والدوري الألماني، تبادلها رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، عبدالله ناصر الجنيبي، مع الرئيس التنفيذي لبوندسليغا إنترناشيونال (الدوري الألماني)، بير ناوبيرت.

وأقام صاحب السمو رئيس الدولة مأدبة تكريماً للمستشار الألماني والوفد المرافق.

وكانت قد جرت للمستشار الألماني لدى وصوله قصر الشاطئ مراسم استقبال رسمية، يرافقه صاحب السمو رئيس الدولة، وتبادل التحية مع كبار مستقبليه من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، فيما التقى سموه الوفد الاقتصادي المرافق للمستشار، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في زيارتهم إلى الدولة.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

