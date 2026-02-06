"الوطني للأرصاد": طقس رطب وفرص أمطار وتقلبات بحرية حتى الأربعاء المقبل

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد الدولة طقساً متقلباً خلال الفترة من يوم غد وحتى 11 فبراير الجاري، حيث يكون الطقس رطباً صباح الغد مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية يصبح غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، مع فرصة سقوط أمطار على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، خاصة ليلاً، إلى جانب ارتفاع في درجات الحرارة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع السحب، بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج وقد يضطرب أحياناً ليلاً في الخليج العربي وبحر عمان.

ويكون الطقس يوم الأحد غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، خاصة الساحلية والشمالية والشرقية، مع فرصة سقوط أمطار نهاراً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، بسرعة من 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً شمالاً في الخليج العربي وبحر عمان.

ويوم الاثنين، يكون الطقس رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية، على أن يتحول لاحقاً إلى صحوٍ فغائم جزئياً مع ظهور السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية والشمالية، مترافقاً مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، خاصة على المناطق الشمالية.

وحركة الرياح جنوبية شرقية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على المناطق الشمالية وسرعتها تتراوح بين 10 و25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج، يضطرب أحياناً شمالاً في الخليج العربي وبحر عمان.

ويشهد يوم الثلاثاء طقساً رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وصحواً إلى غائم جزئياً مع ظهور السحب المنخفضة شرقاً، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

ويُتوقّع أن يكون الطقس يوم الأربعاء رطباً صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، خاصة الشمالية، ليميل خلال النهار إلى صحوٍ فغائم جزئياً مع ظهور السحب المنخفضة على المناطق الشرقية، وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/س تصل إلى 35 كم/س، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيفاً في بحر عمان.