«تنمية الموارد البشرية الإماراتية» يطلق «طموح دبي»

أعلن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، أمس، عن إطلاق مبادرة «طموح دبي»، التي تهدف إلى دعم جهود تنمية الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتها وتطوير قدراتها.

وتسعى المبادرة إلى تمكين الطلبة والخريجين الإماراتيين، وإعدادهم لسوق العمل، وتوسيع نطاق التوظيف في القطاع الخاص في إطار تكاملي يجمع الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية وشركات القطاع الخاص ضمن منظومة واحدة تهدف إلى تطوير رأس المال البشري الوطني، وتعزيزه وفق أولويات التنمية المستدامة في دبي.

وأكد رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي سلطان بن سعيد المنصوري، أن إطلاق مبادرة «طموح دبي» خلال ملتقى دبي للتوطين يأتي ترجمة عملية لرؤية المجلس في بناء مسارات متكاملة تبدأ بالتوعية المبكرة، وتمر بالتدريب العملي النوعي، وتنتهي بتأمين فرص توظيف مستدامة في القطاع الخاص، ما يعكس التزام المجلس بمواصلة تسخير كل الأدوات والوسائل الممكنة لتأهيل وتمكين الكفاءات والمواهب الوطنية، عبر مبادرات استراتيجية قائمة على الشراكة والتكامل.

وتحمل مبادرة «طموح دبي» رؤية تهدف إلى تحقيق مجموعة من المستهدفات المتكاملة في مقدمتها توعية 10 آلاف طالب إماراتي، وتوفير فرص تدريب عملي لـ10 آلاف خريج داخل مؤسسات القطاع الخاص، إضافة إلى توظيف خمسة آلاف مواطن في هذا القطاع، بما يسهم في بناء مسارات مهنية واضحة ومستدامة تعزز انسجام مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.

وتم إطلاق المبادرة بمشاركة عشرين جهة تمثل طيفاً واسعاً من القطاعات الحيوية في الإمارة.