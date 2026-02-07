جهاز أمن الدولة يطلق خدمة «SSD» لمواجهة التحديات الأمنية

أعلن جهاز أمن الدولة عن إطلاق خدمة (SSD) لتلقي البلاغات الأمنية من أفراد المجتمع، وهي قناة اتصال مباشرة مخصصة لتلقي البلاغات عن أي مخاطر أو تهديدات محتملة تمس سلامة الأفراد واستقرار المجتمع، وبما يعزز سرعة الاستجابة ورفع كفاءة العمل الأمني الوقائي ويرسخ منظومة الأمن الوطني.

ويأتي تدشين الخدمة انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الأمن مسؤولية تشاركية، وأن وعي المجتمع ومساهمته يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات الأمنية، حيث تسعى الخدمة إلى تمكين الأفراد من أن يكونوا شركاء فاعلين في حماية مكتسبات الوطن، وضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع من خلال استباق المخاطر قبل وقوعها.

وتسعى الخدمة إلى ترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية، وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات الأمنية، بما يسهم في الحفاظ على السلم المجتمعي والتصدي المبكر لأي سلوكيات تهدد الاستقرار.

وتضطلع خدمة (SSD) بمسؤولية استقبال البلاغات المتعلقة بأي نشاط متطرف أو تصرفات مشبوهة تهدد سلامة الأفراد وأمن المجتمع، إضافة إلى التعامل الحازم مع بلاغات الإساءة للدولة ورموزها، وجرائم التجسس وإفشاء المعلومات السرية، وأي سلوكيات سلبية أو تهديدات أو ملاحظات قد تؤثر في السكينة العامة.

وتلتزم الخدمة بتوفير أعلى معايير الخصوصية، حيث تمنح المبلغين الحرية الكاملة في مشاركة أي معلومات أو ملاحظات أو اشتباه يستدعي الانتباه، مع استقبال جميع البلاغات دون الكشف عن هوية المبلغ، بما يضمن أعلى معايير السرية وحماية البيانات.

وتتيح الخدمة تلقي البلاغات الأمنية من خلال الرقم المجاني 8006600، الذي يتيح قناة اتصال مباشرة وسريعة للإبلاغ عن أي ملاحظات أو معلومات أمنية، بما يسهم في تعزيز سرعة الاستجابة والتعامل مع البلاغات بكفاءة عالية.

ويأتي إطلاق خدمة (SSD) بالتزامن مع توثيق الحساب الرسمي لجهاز أمن الدولة على منصة «إكس»، حيث يعمل الحساب منصة تفاعلية تهدف لنشر التوعية الأمنية الصحيحة، وترسيخ التواصل الإيجابي مع الجمهور بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.

ودعا جهاز أمن الدولة إلى متابعة حسابه الرسمي على منصة (X) https://x.com/ssd_gov_ae الذي يقدم آخر المستجدات والتنبيهات الأمنية، ويهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي، ونشر الرسائل التوعوية، وتوضيح سبل التواصل بما يدعم أمن المجتمع واستقراره.

• الخدمة تسعى إلى تمكين الأفراد من أن يكونوا شركاء فاعلين في حماية مكتسبات الوطن.