«وصال».. برنامج لتعزيز التربية الوالدية الإيجابية

صممت هيئة تنمية المجتمع بدبي، برنامج التمكين الوالدي، التابع لبرنامج وصال، لدعم الآباء والأمهات من مجالس أولياء الأمور في المدارس الحكومية والخاصة، عبر تقديم ورش عمل حضورية وافتراضية لتعزيز المهارات الاجتماعية والنفسية والتربوية، مع التركيز على الممارسات اليومية وأساليب التربية الإيجابية، وذلك تماشياً مع مبادراتها في «عام الأسرة»، الهادفة إلى تمكين الأهل لمواكبة تحديات الأسرة الحديثة وبناء بيئة أسرية صحية ومستدامة.

ويعد برنامج وصال مشروعاً متكاملاً لتعزيز التربية الوالدية الإيجابية، حيث ينبثق من الأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي، الرامية إلى تعزيز الاستقرار والسعادة الأسرية، وتأهيل الأسر الشابة بالمهارات والخبرات الضرورية لبناء أسر سعيدة متماسكة، ما يعكس سعي الهيئة إلى توفير بيئة داعمة للأسر وتمكينها من تعزيز ثقافة التواصل الفعّال مع أبنائها، لتنشئة جيل واعٍ ومسؤول.

وأكدت الهيئة أن «وصال» يستند إلى أفضل الممارسات العالمية في مجال التربية الإيجابية، ويعتمد على أسس علمية متكاملة، تهدف إلى إعداد الوالدين، وتمكينهم من تربية أبنائهم في بيئة مستقرة وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتطوير المهارات العاطفية والسلوكية والاجتماعية لأطفالهم، وينفذ البرنامج بالشراكة مع جهات حكومية ومؤسسات تدريبية وتعليمية متخصصة، ويضم برامج متنوعة، لتمكين الآباء والأمهات من اكتساب مهارات والدية، تسهم في تطوير العلاقة الإيجابية مع الأبناء.