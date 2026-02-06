فلكياً.. رمضان 29 يوماً والصيام 13 ساعة و25 دقيقة

يتوقع رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، إبراهيم الجروان، حدوث اختلاف على موعد بداية الشهر الفضيل بين الدول الإسلامية لاختلاف المنهجية في دخول الشهر بين الحساب الفلكي والرؤية البصرية، بين يومي 18 فبراير أو 19 فبراير، بينما يتوقع أن تتوافق نهاية شهر رمضان وبداية شهر شوال في موعدها بين أغلبية الدول الإسلامية، بالتوافق مع يوم 20 مارس.

وقال الجروان لـ«الإمارات اليوم»، إنه من المتوقع فلكياً أن يكون شهر رمضان 29 يوماً، ويبدأ الخميس 19 فبراير، وتصل عدد ساعات الصيام خلال الشهر الفضيل، إلى 13 ساعة و25 دقيقة، وبداية موعد الإفطار تبدأ من خورفكان، وآخره في منطقة السلع.

وشرح أن هلال شهر رمضان 1447 يولد الثلاثاء 17 فبراير 2026 الساعة 16:01 بتوقيت الإمارات، وسيغرب بعد غروب الشمس بدقيقة واحدة فقط وعمره مع غروب الشمس سيقارب 2:12 ساعة، وبهذا من المتوقع أن تتعذر رؤيته مساء الثلاثاء، وسيشاهد بعد غروب شمس يوم الأربعاء 18 فبراير، وعليه يكون الخميس 19 فبراير 2026 غرة شهر رمضان المبارك، والذي سينتهي يوم الخميس 19 مارس وسيوافق يوم الجمعة 20 مارس 2026 غرة شوال وعيد الفطر المبارك.

وذكر أنه في العاصمة أبوظبي مع بداية الشهر الفضيل سيكون طول النهار (من شروق الشمس إلى غروبها) قرابة 11 ساعة و32 دقيقة، وطول فترة الصيام (من الفجر إلى الغروب) قرابة 12 ساعة و46 دقيقة.

فيما سيكون طول النهار مع نهاية الشهر الفضيل (من شروق الشمس إلى غروبها) قرابة 12 ساعة و12 دقيقة، وطول فترة الصيام (من الفجر إلى الغروب) قرابة 13 ساعة و25 دقيقة.

وأشار إلى أن مدينة خورفكان وعموم مناطق الساحل الشرقي بالدولة تتقدم في التوقيت عن العاصمة أبوظبي في حدود ثماني دقائق، فيما تتأخر مناطق أقصى غرب الدولة عند السلع والغويفات في التوقيت عن العاصمة أبوظبي بحدود 12 دقيقة، وبالتالي تكون بداية الصيام فجراً أو بداية الإفطار مع غروب الشمس في خورفكان قبل موعدها في منطقة السلع والغويفات بحدود 20 دقيقة.

وذكر أنه خلال شهر رمضان المبارك ووفقاً للمعدلات المناخية الطبيعية لدرجات الحرارة في هذه الفترة من السنة، تراوح درجات الحرارة في بداية الشهر الفضيل العليا عند 28 مئوية والدنيا 16 مئوية، أما في نهاية الشهر الفضيل فستراوح بين 32 و19، مع نشاط الرياح الشمالية والشمالية الغربية.

