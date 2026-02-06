"إسلامية دبي" تبدأ إصدار تصاريح توزيع وجبات إفطار الصائمين

بدأت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في إصدار تصاريح توزيع وجبات إفطار الصائمين وذلك ضمن نهج استباقي يهدف إلى رفع مستوى الجاهزية وضمان انسيابية تنفيذ المبادرات الرمضانية.

ويأتي ذلك في إطار دورها في تنظيم ودعم العمل الخيري والإنساني في إمارة دبي وانطلاقاً من توجهها في أن تكون الأقرب إلى المجتمع وتعزيز التواصل المباشر مع المتبرعين والجهات الخيرية واستعداداً لشهر رمضان المبارك لعام 1447هـ.

وقال المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري محمد مصبح ضاحي إن هذه الخطوة تأتي تجسيدا لحرص الدائرة على الاقتراب من المجتمع وفهم احتياجاته وتمكين المتبرعين والجمعيات والمؤسسات الخيرية من التخطيط المبكر لمبادراتهم الرمضانية بما يضمن تقديم وجبات إفطار الصائمين وفق الإجراءات المعتمدة والضوابط التنظيمية المعمول بها.

وأكد أن الدائرة تواصل تطوير إجراءاتها وخدماتها بما يعزز الاستباقية والمرونة المؤسسية ويسهم في تسهيل رحلة المتعاملين ورفع كفاءة العمل الخيري وبما ينسجم مع رؤية إمارة دبي في ترسيخ قيم العطاء والتكافل المجتمعي.

ودعت الدائرة الجهات الراغبة في تنفيذ مبادرات إفطار الصائمين إلى الالتزام بالضوابط المعتمدة والتقدم بطلبات التصريح في الوقت المناسب، مؤكدة استمرارها في تقديم الدعم والإرشاد اللازم لضمان نجاح الحملات الرمضانية.