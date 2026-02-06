رئيس الدولة: الإمارات حريصة على تعزيز علاقاتها التنموية مع ألمانيا

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية فريدريش ميرتس.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": التقيت اليوم في أبوظبي فريدريش ميرتس، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث بحثنا مختلف جوانب العلاقات الممتدة بين بلدينا، والعمل المشترك لمواصلة الزخم في مسار هذه العلاقات خاصة في المجالات التي تخدم التنمية المشتركة. الإمارات حريصة على تعزيز علاقاتها التنموية مع ألمانيا في إطار ما يجمع البلدين من رؤية مشتركة ترسخ الاستقرار وتحفز النمو والازدهار لشعبيهما وشعوب العالم.