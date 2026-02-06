4 مشاريع لتعزيز التماسك والاستدامة المجتمعية في أبوظبي

كرّمت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي المشاريع الفائزة في الدورة الرابعة من مبادرة «ويّاكم»، بعد انتهاء مرحلة التحكيم وعرض الأفكار النهائية أمام اللجنة المتخصصة، في ختام دورة شهدت مشاركة واسعة ضمّت 199 فكرة ومشروعاً من مختلف الفئات العمرية، ضمن ثلاثة محاور رئيسة هي: النمو، والازدهار، والريادة.

وتم تكريم المشاريع تقديراً لدورها في دعم أهداف «ويّاكم»، باعتبارها منصة مبتكرة تستقطب حلولاً عملية ومستدامة تسهم في تعزيز جودة الحياة.

وحرصت المبادرة على دعم الابتكار الاجتماعي من خلال احتضان الأفكار النوعية وتحويلها إلى مشاريع ذات أثر مجتمعي ملموس، ومعالجة التحديات الواقعية، وتمكين مختلف فئات المجتمع، وتعزيز التماسك والاستدامة المجتمعية.

وتوّجت المبادرة أربعة مشاريع فائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث ذهب المركز الأول إلى مبادرة «اسألي بصيرة» المقدمة من الدكتورة مي محمد، وهي منصة ذكية وآمنة موجهة للفتيات اليافعات، تهدف إلى تقديم معلومات صحية موثوقة والإجابة عن تساؤلاتهن بسرية تامة، تحت إشراف طبيبات متخصصات، بما يعزّز الوعي الصحي والدعم النفسي للفتيات في مرحلة عمرية مفصلية.

أمّا المركز الثاني، ففازت به سايرا جولاماني عن مبادرة «ليغو - تمكين شباب الإمارات من أصحاب الهمم»، وهي منصة تعليمية مبتكرة تهدف إلى تمكين شباب الإمارات من ذوي الهمم من قيادة جلسات تعليمية إبداعية وتفاعلية بين الأجيال لكبار السن باستخدام قطع «الليغو»، بما يعزز مهارات التواصل والقيادة لديهم، وقد تسلّم الجائزة نيابة عنها ياش شوبرا.

وللمرة الأولى في المبادرة، تقاسم المركز الثالث مشروعان، حيث فازت به مبادرة «فرقة سند» لصاحبة الفكرة أنيا مريم، ومبادرة «التراث بصوت جديد» المقدمة من سارة النهدي وحسين المنصوري.

والمشروع الأول دائرة دعم أسبوعية يقودها الشباب في أبوظبي، بإشراف موجهين ومدربين متخصصين في شؤون الشباب والمراهقة، وتوفر مساحات آمنة للمراهقين تهدف إلى تعزيز الرفاه النفسي والاجتماعي وبناء دوائر دعم مستدامة لهم. أما الثاني، فمبادرة تهدف إلى تمكين أصحاب الهمم من تعلم الحرف الإماراتية التقليدية بأساليب مبتكرة تعتمد على الصوت واللمس وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يراعي احتياجاتهم السمعية والبصرية والحركية، ويسهم في الحفاظ على التراث الإماراتي وتقديمه بروح معاصرة.

وستحظى المشاريع الفائزة بدعم الدائرة للانتقال إلى مرحلة التطبيق، بما يضمن تحويل الأفكار المبتكرة إلى مبادرات مجتمعية فاعلة.