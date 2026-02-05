منصور بن زايد يبحث مع رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى علاقات التعاون

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، فوستان أرشانج تواديرا رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية أفريقيا الوسطى، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز فرص الشراكة المستقبلية.