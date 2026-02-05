محمد بن راشد :نشكر حكومات العالم .. وفريق الوطن .. ورئيس الوطن

أعلن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم ، اختتام القمة العالمية للحكومات.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»: «اختتمنا اليوم القمة العالمية للحكومات.. في أكبر نسخة لها بحضور أكثر من 150 حكومة و500 وزير وأكثر من 60 رئيس دولة وحكومة».

وأضاف سموه: «نجاح القمة.. هو نجاح لفريق الوطن.. وتصويت بالثقة من دول العالم.. وترسيخ لنجاح أحد أهم التجمعات الحكومية العالمية».

وتابع سموه: «نشكر حكومات العالم.. وفريق الوطن.. ورئيس الوطن.. ونلقاكم العام القادم ونحن أكبر وأفضل وأعظم».