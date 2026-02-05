رئيس الدولة ورئيس وزراء أرمينيا يبحثان علاقات البلدين

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" و نيكول باشينيان رئيس وزراء جمهورية أرمينيا اليوم، علاقات التعاون في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية وفرص تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويحقق التقدم والازدهار لشعبيهما.

وهنأ سموه في بداية اللقاء - الذى جرى في قصر الشاطئ - رئيس الوزراء الأرميني بمناسبة تكريم "اتفاق السلام" التاريخي بين أذربيجان وأرمينيا بجائزة زايد للأخوة الإنسانية مثمناً سموه حكمة البلدين في تغليب الحوار والتوصل إلى اتفاق يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في البلدين ومنطقة القوقاز عامة، ويفتح آفاقاً جديدة من التعاون المشترك بما يلبي تطلعات شعوبها نحو التنمية والازدهار معرباً عن تمنياته لأرمينيا دوام التقدم.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء ما تشهده العلاقات الإماراتية - الأرمينية من تطور متواصل في مختلف القطاعات ذات الأولوية التنموية خاصة التعاون في مجال الطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي والتكنولوجيا والتحول الرقمي وغيرها من المجالات التي تخدم التنمية المتبادلة..مؤكدين حرصهما المشترك على مواصلة العمل على استثمار كل الفرص المتاحة بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.

كما بحث الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها .. مؤكداً سموه في هذا السياق حرص دولة الإمارات على دعم استقرار منطقة القوقاز وأمنها وتحقيق التنمية لشعوبها انطلاقاً من نهجها الراسخ في تعزيز الاستقرار والازدهار للشعوب كافة.

من جانبه ثمّن معالي نيكول باشينيان مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وجهوده التي تجسد نهج دولة الإمارات وقيمها الراسخة في دعم جهود السلام والاستقرار في العالم.

حضر اللقاء..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة و رئيس وزراء أرمينيا توقيع اتفاقية تعاون في مجال تجارة الخدمات والاستثمار بين حكومتي دولة الإمارات وأرمينيا، وقعها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية ومعالي جيفورغ بابويان وزير الاقتصاد في أرمينيا ..إضافةً إلى إعلان مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال تبادل الخبرات الحكومية بين البلدين.