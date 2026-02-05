حمدان بن محمد يكرّم روبال ناجي الفائزة بجائزة أفضل معلم في العالم 2026

كرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، المعلمة الهندية روبال ناجي الفائزة بجائزة أفضل معلم في العالم 2026، وذلك خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها دبي، بحضور نخبة من قادة الفكر وصنّاع القرار والخبراء من مختلف دول العالم.

وتُعد جائزة أفضل معلم في العالم من أرفع الجوائز التعليمية على المستوى الدولي، وتبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي، وتمنحها مؤسسة فاركي للتعليم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، تكريمًا للمعلمين الذين قدّموا إسهامات استثنائية في تطوير التعليم، وأحدثوا أثرًا ملموسًا في حياة طلبتهم ومجتمعاتهم.

وتستقطب الجائزة سنويًا آلاف الترشيحات من مختلف أنحاء العالم، حيث تخضع المشاركات لعمليات تقييم دقيقة تشرف عليها لجان تحكيم دولية مستقلة، تأخذ في الاعتبار معايير الابتكار التربوي، والتأثير المجتمعي، والالتزام برسالة التعليم، وصولًا إلى اختيار الفائز الذي يجسّد أفضل الممارسات التعليمية عالميًا.

ويجسد تكريم الفائز خلال القمة العالمية للحكومات المكانة المتقدمة التي تحتلها دولة الإمارات في دعم المبادرات التعليمية العالمية، وترسيخ دور المعلم باعتباره حجر الأساس في بناء المجتمعات وصناعة المستقبل، انسجامًا مع رؤية الدولة التي تضع التعليم في صميم استراتيجيات التنمية المستدامة