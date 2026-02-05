مروان بن غليطة: إصدار 37 ألف تصريح بناء جديد في دبي و35 مليون زائر لمرافق البلدية خلال 2025

أكد المدير العام لبلدية دبي، مروان بن غليطة، أن عام 2025 شهد إصدار نحو 37 ألف تصريح بناء في دبي، إلى جانب استقبال أكثر من 53 مليون زائر لمرافق البلدية، ما يعكس حجم التوسع العمراني المتسارع والزخم الحضري الذي تشهده الإمارة.

وقال بن غليطة، خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات، إن العالم يشهد أكبر موجة تحضّر في تاريخه، حيث سيتم تطوير نحو تريليون متر مربع داخل المدن عالميًا خلال السنوات المقبلة، في وقت يتوقع فيه أن يعيش نصف سكان العالم داخل المدن، وهو ما يفرض تحديات كبيرة تتجاوز البناء إلى جودة الحياة وتجربة الإنسان داخل المدينة.

وأوضح أن دور بلدية دبي لا يقتصر على تشييد المباني أو تطوير البنية التحتية، بل يركز بالدرجة الأولى على خلق تجربة إنسانية متكاملة لكل من يعيش في دبي أو يزورها، سواء كان مواطنًا أو مقيمًا أو زائرًا أو حتى عابرًا.

وأشار إلى أن دبي تمتلك ”روحا” أو "جاذبية مغناطيسية" تجعل الناس يرغبون في أن يكونوا جزءاً من نسيجها الاجتماعي والثقافي، مؤكدا أن تلبية احتياجات وتوقعات أكثر من 200 جنسية تعيش في الإمارة تعد ركيزة أساسية في كل مشروع أو تصميم تنفذه البلدية.

وأضاف بن غليطة: "بناء المباني أصبح اليوم أمرا سهلا في ظل التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، لكن التحدي الحقيقي يكمن في صناعة التجربة وخلق الإحساس بالمكان"، لافتا إلى أن نجاح أي مرفق لا يُقاس بعدد مستخدميه فقط، بل بمدى تكرار الزيارة والذكريات التي يصنعها الناس داخله.

وشدد على أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تقوم على بناء أفضل مدينة في العالم للإنسان، موضحًا أن بلدية دبي تقيس نجاح مشاريعها من خلال تفاعل الناس معها، وليس بمجرد وجودها.

وأكد أن الهدف هو أن تصبح المرافق العامة، من حدائق وشواطئ ومساحات مفتوحة، أماكن يعود إليها الناس مرارا باعتبار ذلك المؤشر الحقيقي على نجاح المدينة وقدرتها على تلبية تطلعات سكانها وزوارها.