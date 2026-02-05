بدء تلقي طلبات الاشتراك في «فزعة» للأسر المواطنة.. والخصومات في 34 ألف منفذ ونصف مليون فندق

بدأت مبادرة «فزعة» لعام الأسرة 2026، الخاصة بتقديم باقات وخصومات حصرية للأسر الإماراتية في أكثر من 34 ألف منفذ و500 ألف فندق داخل الدولة وخارجها، تلقي طلبات الراغبين في الاشتراك.

وحسب الموقع الإلكتروني الخاص بـ«فزعة»، يمكن حالياً تسجيل البيانات للحصول على البطاقة.

وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»: «انطلاقاً من الرؤية الحكيمة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي جعلت الأسرة جوهر القوة الوطنية ومحرك استدامتها، بإعلانه عام 2026 (عام الأسرة)، شهدت مع معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الأسرة و(فزعة) على هامش القمة العالمية للحكومات 2026، ضمن مبادرة وطنية ترسّخ ترابط الأسرة وترتقي بجودة حياتها، وتندرج ضمن مسار استراتيجي يسهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031، بوصفها استثماراً طويل الأمد في الإنسان قبل كل شيء، وفي تماسك المجتمع واستقراره». وتشمل عروض المبادرة مزايا حصرية في قطاعات السكن والتعليم والصحة والتأمين والنقل والترفيه، وتوفير سيارات عائلية بأسعار مدعومة.