الإمارات تتعهد بتقديم 500 مليون دولار للاستجابة للاحتياجات الإنسانية في السودان

شاركت دولة الإمارات في مؤتمر المانحين للسودان، الذي استضافته الولايات المتحدة، حيث ترأست وزيرة دولة لانا زكي نسيبة، وفد الدولة المشارك.

وتعهدت دولة الإمارات خلال المؤتمر بتقديم 500 مليون دولار أميركي للاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة في السودان، ما يعكس التزامها الراسخ بضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى المدنيين المتضررين من الحرب الأهلية المدمرة.

كما أعربت دولة الإمارات عن تقديرها العميق للولايات المتحدة على استضافتها هذا المؤتمر في توقيت بالغ الأهمية، وعلى مواصلة تسليط الضوء على الكارثة الإنسانية في السودان، لا سيما مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وفي هذا السياق، قالت لانا نسيبة: «نُشيد بقيادة الرئيس ترامب في دعم سودان ينعم بالسلام والوحدة والاستقرار». وأضافت: «اليوم، يحتاج أكثر من 30 مليون سوداني - أي أكثر من نصف سكان السودان - إلى مساعدات إنسانية.. وللمساهمة في تلبية هذه الاحتياجات، إلى جانب التعهد السخي من الولايات المتحدة، تلتزم دولة الإمارات بتقديم 500 مليون دولار أميركي للاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة في السودان.. وتجسد هذه المساهمة التزامنا الراسخ بضمان وصول الاحتياجات الأساسية المنقذة للحياة إلى المدنيين المتضررين من هذه الحرب الأهلية المدمرة».

كما أشادت بالجهود المتميزة التي يبذلها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، توم فليتشر، في دعم الشعب السوداني، فضلاً عن الجهود الجماعية المبذولة من خلال مجموعة الرباعية.

وأضافت: «لقد أكدت الرباعية على موقف مبدئي وثابت - تتبناه دولة الإمارات منذ اندلاع هذه الأزمة - وهو أن مستقبل السودان يجب أن يقرره شعبه.. ويتطلب تحقيق ذلك وقفاً دائماً لإطلاق النار، وعملية انتقالية جادة بقيادة حكومة مدنية شاملة، ومستقلة بالكامل عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة، بما في ذلك تلك المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين».

وأكدت مجدداً دعم دولة الإمارات للوقف الفوري لإطلاق النار، بما يتيح للمنظمات الإنسانية إيصال مساعداتها إلى جميع أنحاء السودان.

وفي هذا الصدد، شدّدت على ضرورة عدم تسييس المساعدات الإنسانية أو استخدامها كسلاح، مؤكدةً أهمية تخصيص مشاريع إنسانية وتنموية للنساء والناجيات من العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي.

كما أكدت أن التزام دولة الإمارات تجاه السودان راسخ، مشيرة إلى أن الدولة قدمت على مدى العقد الماضي، مساعدات للسودان تجاوزت قيمتها 4.24 مليارات دولار أميركي، شملت مساعدات إنسانية بقيمة 800 مليون دولار أميركي منذ عام 2023.

وعقب المؤتمر، شاركت نسيبة في اجتماع مجموعة الرباعية مع مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية، إلى جانب ممثلين عن المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.