سفارة الإمارات في لندن تدعو إلى تجديد «ETA» قبل السفر للمملكة المتحدة

دعت السفارة الإماراتية في لندن، المواطنين الذين يخططون للسفر إلى المملكة المتحدة بالتأكد من إعادة التسجيل في نظام تصريح السفر الإلكتروني (ETA)، في حال مرور عامين على إصدار التصريح السابق.

وبيّنت عبر حسابها على منصة «إكس» أن التصريح يتم إصداره من خلال تطبيق (UK ETA) أو الموقع الإلكتروني https://www.gov.uk/eta، ثم اختيار تصريح السفر الإلكتروني الخاص بزيارة المملكة المتحدة البريطانية (ETA).

وذكرت السفارة عبر موقعها الإلكتروني، أنه يمكن التقديم على تصريح السفر الإلكتروني لزيارة المملكة المتحدة بغرض السياحة أو زيارة الأقارب والأصدقاء أو الاستثمار أو الدراسة لفترة قصيرة ومحدودة، بحيث أن تكون مدة الإقامة لا تزيد على ستة أشهر للسفرة الواحدة.

وبيّنت متطلبات وكيفية التقدم للحصول على التصريح: حيث يتم تحميل برنامج UK ETA app على الهاتف، أو التقديم عن طريق زيارة الموقع الخاص بتصريح السفر الإلكتروني.

وتشمل المتطلبات جواز سفر مدة صلاحيته لا تقل عن ستة أشهر عند التقديم على الطلب والسفر، وبريداً إلكترونياً لتسلّم رسائل التأكيد، وبطاقة بنكية صالحة لدفع رسوم الطلب (10 جنيهات إسترليني)، أو توافر نظام الدفع المعتمدة، ويتم طلب صورة من جواز السفر وصورة شخصية من مقدم الطلب أثناء استخدام التطبيق، أما في حالة التقديم بالنيابة عن شخص آخر يجب التقديم من خلال الموقع الإلكتروني، ويتم إصدار التصريح خلال ثلاثة أيام عمل. ولفتت إلى أنه لن يحتاج الشخص للتقديم على تصريح سفر إلكتروني في حالة وجود تأشيرة صلاحيتها لاتزال سارية.