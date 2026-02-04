محمد بن راشد يلتقي رئيسة تنزانيا ويؤكد أهمية توسيع الشراكات بين حكومات العالم لدعم جهود التنمية

التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة الدكتورة سامية حسن، وذلك ضمن أعمال اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2026 المنعقدة في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، وتختتم أعمالها 5 فبراير الجاري بأكبر مشاركة قيادية في تاريخها.

ورحّب سموّه برئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة والوفد المرافق لها، مشيداً بمشاركتهم الفاعلة في القمة العالمية للحكومات 2026، التي تمثل منصة دولية رائدة لتطوير منظومات العمل الحكومي، وأكد سموّه أهمية توسيع آفاق التعاون وتعزيز الشراكات بين حكومات العالم، بما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة ويرتقي بجودة حياة المجتمعات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.

وبحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية والتنموية والاستثمارية، والتبادل التجاري والثقافي.

من جهتها، أشادت الدكتورة سامية حسن بالجهود المتميزة لدولة الإمارات في قيادة مسيرة التطوير الحكومي، ورؤيتها التنموية. وأكدت تطلعها إلى المزيد من التعاون بين الدولتين الصديقتين في العديد من المجالات الحيوية، مشيرة إلى أهمية القمة العالمية للحكومات التي تجمع نخبة من القادة وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم لتمكين حكومات العالم، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات، ودفع عجلة التنمية والابتكار في القطاعين الحكومي والخاص.

حضر اللقاء سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وسموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، والمستشار الدبلوماسي لصاحب السموّ رئيس الدولة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس القمة العالمية للحكومات محمد بن عبد الله القرقاوي، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وسفير الدولة لدى تنزانيا السفير خليفة المرزوقي.

ويشارك في القمة العالمية للحكومات 2026 أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم، وأكثر من 500 وزير، وأكثر من 150 حكومة، كما تجمع أكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، وأكثر من 700 رئيس تنفيذي لكبرى المؤسسات والشركات العالمية وبحضور أكثر من 6250 مشاركا.