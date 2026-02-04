عبدالله بن زايد يلتقي رئيس الاتحاد السويسري على هامش القمة العالمية للحكومات

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائي وفرص تعزيزها في عدد من القطاعات، من بينها الذكاء الاصطناعي، والاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والتكنولوجيا المتقدمة، وغيرها من المجالات التي تدعم الأولويات التنموية للبلدين.

وهنأ سموه غي بارميلان بمناسبة انتخابه رئيساً للاتحاد السويسري لعام 2026، مؤكداً تطلع دولة الإمارات إلى بناء علاقات تعاون متطورة وشراكات مثمرة مع بلاده في مختلف القطاعات.

كما استعرض الجانبان، خلال اللقاء، أهمية قمة تأثير الذكاء الاصطناعي التي ستعقد في جنيف عام 2027، ومن المقرر أن تستضيفها دولة الإمارات عام 2028.

حضر اللقاء وزير التجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ومساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة عمران شرف، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة عبدالله بالعلاء.