عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية شمال مقدونيا ويوقعان مذكرة تفاهم بين البلدين

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وزير الخارجية والتجارة الخارجية في جمهورية شمال مقدونيا تيمكو موتشونسكي.

ورحب سموه بتيمكو موتشونسكي، وجرى خلال اللقاء، الذي عقد على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص تعزيز التعاون المشترك في عدد من القطاعات، من بينها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والطاقة، والذكاء الاصطناعي.

كما استعرض الجانبان عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة العالمية للحكومات، وتبادلا وجهات النظر بشأن أهمية هذا الحدث الدولي في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الحكومات.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية شمال مقدونيا، بما يدعم الرؤى التنموية للبلدين، وجهودهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.

وخلال اللقاء، وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزير الخارجية والتجارة الخارجية في جمهورية شمال مقدونيا تيمكو موتشونسكي، مذكرة تفاهم بشأن تبادل الخبرات في مجال التطوير والتحديث الحكومي بين البلدين.

حضر اللقاء وزير التجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير دولة سعيد بن مبارك الهاجري، ومساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة عمران شرف، وسفير غير مقيم لدى جمهورية شمال مقدونيا عبدالله علي السبوسي.