عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول أهمية القمة العالمية للحكومات، ودورها في تعزيز مسيرة العمل الحكومي في مختلف الدول، بما يحقق التنمية المستدامة للشعوب.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق علاقات الصداقة مع تركمانستان، مشيداً بالنمو المستمر في مسارات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف القطاعات التي تدعم أولوياتهما التنموية.

حضر اللقاء الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ومساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة عمران شرف.