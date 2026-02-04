عبدالله بن زايد يستقبل عدداً من المسؤولين المشاركين في القمة العالمية للحكومات

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عدداً من كبار المسؤولين المشاركين في القمة العالمية للحكومات التي تقام في دبي.

فقد استقبل سموه وزير خارجية جمهورية غواتيمالا كارلوس مارتينيز ألفارادو، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة، إضافة إلى عدد من القضايا التي تهم البلدين.

كما استقبل سموه وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتعاون من أجل التنمية في جمهورية بوروندي إدوارد بيزيمانا، حيث جرى بحث سبل تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين في عدة قطاعات، لاسيما التنموية.

وبحث سموه خلال لقائه وزيرة الاقتصاد والابتكار في جمهورية ألبانيا ديلينا إبراهيمي، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة العالمية للحكومات، كما استعرضا سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاءات أهمية القمة العالمية للحكومات كمنصة دولية رائدة لتعزيز الحوار والتعاون بين الحكومات، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مواجهة التحديات العالمية المشتركة، مشدداً على حرص دولة الإمارات على دعم العمل الدولي متعدد الأطراف، وترسيخ الشراكات القائمة على التنمية المستدامة والابتكار، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارا واستقرارا لشعوب العالم.

حضر اللقاء وزير التجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ووزير دولة سعيد الهاجري.