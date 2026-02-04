عبدالله بن زايد يلتقي دوق إدنبرة ورئيس وزراء بوتان ووزير خارجية بنين

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، دوق إدنبرة الأمير إدوارد، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي.

جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة.

كما استعرض الجانبان جهود ومبادرات مؤسسة جائزة دوق إدنبرة الدولية، ودورها الرائد في تمكين الشباب.

كما التقى سموه رئيس وزراء مملكة بوتان تشيرينغ توبغاي، حيث جرى بحث العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات ومملكة بوتان، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.

وبحث سموه، خلال لقائه وزير خارجية جمهورية بنين أوشلجون أجادي باكاري، فرص تنمية التعاون المشترك في عدة قطاعات، من بينها التنموية، والاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

حضر اللقاءات الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ووزيرة التربية والتعليم سارة الأميري، ومساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة عمران شرف.