تخفيض السرعة على طرق رئيسية في أبوظبي

أعلنت اللجنة المشتركة للسلامة المرورية في أبوظبي عن تخفيض حدود السرعة المسموحة على بعض الطرق الرئيسية في الإمارة، اعتباراً من 9 فبراير.

وخفضت اللجنة السرعة على طريق أبوظبي العين (E22) من تقاطع النهضة حتى تقاطع بني ياس بالاتجاهين من 160 كم/ ساعة إلى 140 كم/ساعة، والطريق من تقاطع بني ياس وحتى قبل مجمع الجسور بالاتجاهين من 140 كم/ساعة إلى 120 كم/ساعة، وطريق الروضة (E30) بالاتجاهين من 120 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة.

ودعت السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة والسرعات المحددة، حرصًا على سلامتهم.