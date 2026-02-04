محمد بن راشد: حريصون على دعم منظومة العمل الخليجي المشترك

التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، وذلك ضمن أعمال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2026.

وتضمن اللقاء بحث مسارات العمل الخليجي المشترك، وتعزيز التكامل والتنسيق في المجالات الاقتصادية والحكومية وفق رؤى وتوجيهات قادة دول مجلس التعاون، وبما يدعم جاهزية المنطقة لمتغيرات المستقبل، ويُرسّخ قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص تنموية مستدامة.

وأكّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حرص دولة الإمارات على دعم منظومة العمل الخليجي المشترك، وتعزيز الشراكات المؤسسية بين دول المجلس، وتبادل التجارب الحكومية الناجحة، بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار للمجتمعات الخليجية.

وأعرب جاسم محمد البديوي عن خالص تقديره للدور المحوري والمؤثر الذي تقوم به دولة الإمارات في تعزيز منظومة التعاون الخليجي، انطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة التي تضع التكامل بين دول المنطقة في صدارة أولوياتها، وأثنى على جهود دولة الإمارات في تنظيم القمة العالمية للحكومات، مؤكداً دورها منصةً دوليةً رائدةً لتعزيز التعاون الدولي، وإحداث تأثير إيجابي في واقع المجتمعات ومستقبل العمل الحكومي.

حضر اللقاء سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وسموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ووزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي.