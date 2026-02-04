توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع «دبي لوب» لأنفاق نقل الركاب

وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، خلال انعقاد أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، التي تختتم أعمالها في دبي غداً، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «ذا بورينج كومباني» الأميركية، المتخصصة في تطوير أنظمة الأنفاق وحلول نقل الركاب المبتكرة، لبدء تنفيذ مشروع أنفاق متطورة لنقل الركاب في إمارة دبي «دبي لوب»، وذلك باستخدام تقنيات متقدمة، تسهم في إحداث نقلة نوعية في منظومة التنقل، وتُعزّز كفاءة وسلاسة الحركة في المناطق الحضرية ذات الكثافة العالية.

وقّع الاتفاقية المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، وعن شركة «ذا بورينج كومباني» جيمس فيتزجيرالد، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وبموجب الاتفاقية، سيتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع من خلال إنشاء مسار تجريبي بطول 6.4 كيلومترات، يضم أربع محطات، يربط منطقة المركز المالي بدبي مول، تمهيداً للتوسع في تنفيذ المسار الكامل للمشروع الذي يمتد بطول يصل إلى 22.2 كيلومتراً، ويضم 19 محطة، يربط بين منطقتَي المركز التجاري والمالي، ومنطقة الخليج التجاري.

ويتضمن مشروع «دبي لوب» إنشاء أنفاق بقطر 3.6 أمتار مخصصة لنقل المركبات، باستخدام تقنيات حفر متقدمة تتيح سرعة الإنجاز، وخفض كلفة التنفيذ، وتقليل التأثير في الطرق والمرافق القائمة، مقارنة بأنظمة النقل التقليدية.

وتقدر كلفة تنفيذ المرحلة الأولى من المسار بنحو 565 مليون درهم، وبمدة تنفيذ تقدر بنحو عام واحد بعد استكمال أعمال التصميم والتجهيزات اللازمة، فيما تُقدّر كلفة تنفيذ المسار الكلي بنحو مليارَي درهم، وبمدة تنفيذ تقدر بنحو ثلاثة أعوام.

وقال مطر الطاير، إن المشروع يُمثّل إضافة نوعية لمنظومة النقل في دبي، إذ يسهم في تعزيز تكامل أنماط التنقل المختلفة، وتوفير حلول مرنة وفاعلة للميل الأول والأخير، مشيراً إلى أن الدراسات أظهرت كفاءة المشروع، من حيث الطاقة الاستيعابية والكلفة التشغيلية، حيث يُتوقع أن يخدم المسار التجريبي نحو 13 ألف راكب يومياً، فيما تصل الطاقة الاستيعابية للمسار الكلي إلى نحو 30 ألف راكب يومياً.

من جانبه، قال رئيس شركة ذا بورينج كومباني، ستيف دافيس: «نفخر بشراكتنا مع هيئة الطرق والمواصلات، إحدى المؤسسات الرائدة عالمياً في تبني حلول مبتكرة في قطاع النقل. ومن خلال هذه الشراكة، نتطلع إلى تقديم حلول متطورة وآمنة وعالية الكفاءة في مجال الأنفاق، بما يدعم رؤية دبي للتنقل المستدام والمستقبلي».

يذكر أن هيئة الطرق والمواصلات، وقّعت في القمة العالمية للحكومات 2025، اتفاقية مع «ذا بورينج كومباني»، لدراسة تنفيذ المشروع في دبي، وزودت الهيئة الشركة بالبيانات الجيوتقنية، ومعلومات المرافق والهياكل، والمخاطر البيئية، إضافة إلى المواصفات والمعايير المعتمدة في أنظمة النقل في دبي، فيما تولت الشركة تقديم الدراسات الفنية، ومعلومات السلامة، وتفاصيل التطوير الخاصة بالنظام والمسارات المقترحة، وذلك بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية.