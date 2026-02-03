حمدان بن محمد لإيلون ماسك: نتطلع من خلال "دبي لوب" مواصلة شراكتنا للارتقاء بجودة حياة سكان دبي والإمارات

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في تدوينة عبر حسابه بمنصة (إكس)، تعليقاً على منشور لرجل الأعمال الأميركي، إيلون ماسك بشأن بدء تنفيذ مشروع "دبي لوب": "هذه رحلة بدأناها معاً العام الماضي خلال القمة العالمية للحكومات ومع مشروع "دبي لوب"، نتطلع إلى مواصلة شراكتنا لإطلاق مرحلة جديدة من حلول التنقل بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة لسكان دبي ودولة الإمارات".