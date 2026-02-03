حمدان بن محمد يشهد تمرين "درع السلام 2026" بحضور وزير دفاع أذربيجان

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في تدوينة عبر حسابه بمنصة (إكس): "شهدتُ برفقة ضيفنا الفريق أول ذاكر حسنوف، وزير دفاع جمهورية أذربيجان تمرين "درع السلام 2026" في إطار تعزيز علاقات التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين الصديقين، وتجسيداً لعمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا، وما تعكسه من ثقة متبادلة ورؤية مشتركة لصون منظومة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ... حريصون على تطوير القدرات العسكرية المشتركة ورفع مستوى الجاهزية والكفاءة العملياتية وتوظيف أحدث التقنيات والأنظمة وتطبيق الأساليب العسكرية المتقدمة، بما يعزز قدرتنا على التعامل مع مختلف التحديات والسيناريوهات ... وستبقى الإمارات قوّة خير وسلام وازدهار".