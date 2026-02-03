الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تفتتح مركز التأشيرات الإلكترونية في لبنان

تفتتح الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ قريبًا مركز إصدار التأشيرات الإلكترونية في العاصمة اللبنانية بيروت.

ويأتي افتتاح المركز في إطار توجيهات القيادة الحكيمة، وتجسيدًا للعلاقات الثنائية الوطيدة والروابط الأخوية التي تجمع بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية الشقيقة، القائمة على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بتعزيز التعاون البنّاء والمثمر في مختلف المجالات، بما يحقق الخير والنماء للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما يندرج افتتاح المركز ضمن جهود الهيئة لنقل التجربة الرائدة لحكومة دولة الإمارات ونهجها الاستباقي في تطوير العمل الحكومي، ورقمنة الإجراءات التقليدية، وتصفير البيروقراطية في مجال الخدمات الحكومية، عبر التحول إلى حلول ذكية متكاملة تفوق تطلعات المتعاملين داخل الدولة وخارجها.

وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، إن افتتاح مركز إصدار التأشيرات الإلكترونية في بيروت يمثل خطوة مهمة ضمن خطة الهيئة لإعادة هيكلة وتأهيل مراكز إصدار التأشيرات الإلكترونية في الخارج، والتي يبلغ عددها 18 مركزًا.

وأشار إلى أن المركز يهدف إلى تطوير وتقليص رحلة المتعامل، وتمكينه من إنجاز جميع إجراءات إصدار التأشيرة داخل بلده، دون الحاجة إلى التنقل أو المرور بإجراءات متعددة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات، وتقليل زمن إنجاز الخدمة، ورفع مستوى رضا وإسعاد المتعاملين الراغبين في زيارة دولة الإمارات للسياحة أو العلاج أو التعليم أو غيرها من الأغراض.

وأوضح أن الهيئة قامت بتحديث الأنظمة التقنية المعتمدة في المركز وربطها بمنصة التأشيرة الإلكترونية، بما يضمن سرعة المعالجة، ودقة البيانات، وتوحيد الإجراءات وفق أعلى المعايير المعتمدة، إلى جانب تعزيز كفاءة التشغيل واستدامة الخدمة.

وأشار اللواء سهيل سعيد الخييلي إلى أن المركز يقدم حزمة متكاملة من الخدمات للمتعاملين في لبنان، تشمل إصدار تأشيرات الزيارة والعلاج والدراسة والعمل، والتدقيق على الوثائق الرسمية مثل جوازات السفر، والشهادات الطبية، وشهادات حسن السيرة والسلوك، إضافة إلى إجراءات البصمة البيومترية، بما في ذلك البصمة العشرية وبصمة العين وتصوير الوجه، وإجراء المقابلات الشخصية لطالبي تأشيرات العمل.