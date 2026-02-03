مكتوم بن محمد يبحث مع نواف سلام تعزيز التعاون بين الإمارات ولبنان

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، اليوم ، برئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية، الدكتور نواف سلام، وذلك ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2026. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين الإمارات ولبنان عبر تطوير الشراكات في المجالات التي تدعم مسارات التنمية والاستقرار في المنطقة.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي بمنصة (إكس): "نؤمن أن العمل العربي المشترك هو أولوية إماراتية وضرورة حضارية وأن بناء المستقبل يبدأ من طرح التحديات على طاولة الحوار، وصناعة الفرص بدلاً من انتظارها.. واليوم نرى قيادات العالم تجتمع في دبي لتناقش سبل التنمية وإدارة دفة المستقبل نحو الريادة".