رئيسة وزراء بريطانيا السابقة: رأيت بريطانيين في دبي أكثر من بريطانيا

قالت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس إن الضرائب المرتفعة في بلادها دفعت العديد من الأثرياء ورجال الأعمال للانتقال إلى دبي.

وأضافت تراس في القمة العالمية للحكومات أنها “رأت بريطانيين في دبي أكثر من بريطانيا"، معتبرة أن الأمر يمثل استجابة مباشرة للضغوط الاقتصادية الداخلية وليس خياراً لنمط الحياة.

وبينت أن سنوات فشل السياسات في بلادها أدت إلى تآكل النمو والقدرة التنافسية ومستويات المعيشة في جميع أنحاء بريطانيا وجزء كبير من أوروبا.

وأشارت إلى أن سياسة الطاقة هي جوهر هذا التباين. وأوضحت أن أسعار الطاقة في المملكة المتحدة تُعد من بين الأعلى عالمياً بسبب القيود المفروضة على إنتاج النفط والغاز محلياً وتكلفة سياسات الحياد الكربوني. وقالت عن الولايات المتحدة: "أسعار الطاقة فيها تُعادل ربع أسعارها في المملكة المتحدة"، مضيفةً أن ارتفاع التكاليف يُلحق الضرر بالصناعات التحويلية والقطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية.

وحذرت تراس من أن تزايد الدين العام لا يزال يشكل الخطر الاقتصادي الأكبر الذي تستهين به الحكومات، لا سيما في أوروبا الغربية. وأشارت إلى مستويات الديون التي تقترب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة، وإلى الضغوط المتزايدة في فرنسا واليابان والولايات المتحدة.

قالت: "لقد كنا نعيش فوق مستوى إمكانياتنا، ولم نكن ننتج الطاقة الإنتاجية اللازمة، بل كنا نستهلك ونزيد من ديوننا".