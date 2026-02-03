حمدان بن محمد يوجه بأن يكون متحف المستقبل مقراً دائماً لمختبر الحياة والتنوع البيولوجي

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي عبر حسابه على منصة "إكس": "ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026، نقدّم لضيوفنا تجربة علمية مبتكرة عبر "مختبر الحياة والتنوع البيولوجي" بالتعاون مع مؤسسة كولوسال بيوساينسز الأمريكية، ووجّهنا بأن يكون متحف المستقبل مقراً دائماً لهذا المختبر، لإتاحة هذه التجربة أمام الجميع للاطلاع على ابتكارات وتقنيات متقدمة ستسهم في تغيير نظرتنا للبيئة والتنوع الحيوي ودعم جهود الحفاظ على الكائنات الحية من الانقراض … هدفنا معرفة أعمق، وأجيال أكثر وعياً، فمن هنا قد تنطلق فكرة جديدة تصنع مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة".