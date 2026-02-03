«الكوديكس» تعتمد مشروع الإمارات لإعداد أول مواصفة دولية لحليب النوق المبستر

وافقت هيئة الدستور الغذائي «الكوديكس» على المشروع المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة لإعداد وتطوير مواصفة دولية لحليب النوق المبستر، وذلك خلال اجتماعات الدورة الثامنة والأربعين للهيئة المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما. ويُعد هذا القرار إنجازاً نوعياً يعكس الدور الريادي لدولة الإمارات في صياغة المعايير الغذائية العالمية.

جاءت الموافقة بعد حصول المقترح الإماراتي على دعم واسع من الدول والمنظمات المشاركة، إضافة إلى الاتحاد الدولي لعلوم وتكنولوجيا الأغذية، ما يعكس قدرة دولة الإمارات على قيادة تحالف دولي واسع في هذا المجال.

وأكدت الوثائق الرسمية أن غياب مواصفة دولية كان يعرقل التوسع التجاري، ويتيح محاولات الغش، مثل خلط مسحوق حليب الإبل بمسحوق حليب الأبقار. ويضمن اعتماد المواصفة الجديدة الأصالة والجودة، ويحمي المستهلكين، ويدعم التجارة العادلة لهذا المنتج الحيوي الذي يشهد نمواً متسارعاً في الأسواق العالمية.

وتشير التقديرات إلى أن حجم سوق حليب النوق بلغ نحو 1.369 مليار دولار في 2024، ويتوقع أن يصل إلى 1.934 مليار دولار بحلول العام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 3.9%، مع توقعات بزيادة الطلب في أوروبا وآسيا. وتستحوذ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نحو 40% من السوق العالمية لإنتاج حليب النوق، تليها آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 30%، ثم أوروبا بنسبة 18% وأمريكا الشمالية بنسبة 12%.

وتشير بيانات القطاع إلى أن دولة الإمارات تنتج أكثر من 7,000 طن من الحليب المبستر سنوياً، حيث يغطي الإنتاج احتياجات السوق المحلي. وتم تصدير حليب النوق ومنتجاته إلى بعض الأسواق العالمية مثل أسواق الاتحاد الأوروبي والصين والولايات المتحدة، ما يبرهن على جاهزية الدولة لزيادة الإنتاج وتوسيع أسواقها العالمية.

وقالت رئيس اللجنة الوطنية للدستور الغذائي، رئيس وفد الدولة المشارك في اجتماعات هيئة الدستور الغذائي موزة سهيل المهيري: «إن اعتماد تطوير المواصفة الدولية لحليب النوق المبستر يمثل خطوة استراتيجية تؤكد الدور الريادي لدولة الإمارات في دفع منظومة المعايير الغذائية العالمية نحو تبني منتجات عالية القيمة. هذا الإنجاز يعزز حضور الدولة في أجندة الابتكار الغذائي، ويدعم تطوير معايير تسهل حركة التجارة الدولية وتحمي المستهلكين على مستوى العالم».

وأضافت: «تأتي هذه الخطوة انسجاماً مع رؤية الإمارات في دعم سلاسل الإنتاج المحلية وتعزيز القيمة الاقتصادية والتغذوية لمنتجات حليب النوق. وتعكس نجاح الدولة في قيادة التعاون الإقليمي والدولي داخل هيئة الدستور الغذائي، وترسّخ مكانة دولة الإمارات رائدةً في الابتكار الغذائي، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام المنتجين المحليين والإقليميين لدخول أسواق عالمية، ويخدم أهداف الأمن الغذائي والتنمية المستدامة».

وأشارت إلى أن هذا الإنجاز يُعد تتويجاً لمسار طويل من الجهود الإماراتية، حيث استضافت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الملتقى الدولي لتطوير قطاع حليب النوق في سبتمبر 2024، بمشاركة منظمات دولية وخبراء عالميين. وشكّل الملتقى منصة محورية لمناقشة المسودة الإماراتية للمواصفة الدولية، مانحاً إياها زخماً علمياً ومؤسسياً قبل عرضها على هيئة الدستور الغذائي في روما.

وكانت دولة الإمارات قد قدمت مقترحها لأول مرة بشأن إعداد مواصفة لحليب النوق خلال الدورة السابعة والأربعين لهيئة الدستور الغذائي عام 2024، حيث خضع لمراجعة نقدية من اللجنة التنفيذية، وتحليل فجوات فنية من جانب نيوزيلندا والاتحاد الدولي للألبان، قبل أن يحظى بدعم واسع من الأعضاء ويُعتمد رسمياً في الدورة الثامنة والأربعين في روما.

ويسهم اعتماد مواصفة دولية لحليب النوق المبستر في توحيد معايير الجودة وضمان سلامة الإنتاج، ما يعزز ثقة المستهلكين ويدعم حركة التجارة الدولية لهذا المنتج الحيوي. ويفتح المجال أمام المنتجين للتوسع في أسواق جديدة، ويعزز قدرة الدول النامية على تحسين مستويات الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي. ويعد هذا التطور دعماً مباشراً لمربي الإبل المحليين، إضافةً إلى تعزيز الجهود العالمية التي تقودها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) في مكافحة الجوع والحد من الفقر وتمكين المرأة، فضلاً عن تعزيز الاستفادة المستدامة من الموارد والنظم البيئية.