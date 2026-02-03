الطيران المدني: 158 مليون مسافر في مطارات الدولة خلال 2025

كشف المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي أن حركة المسافرين عبر مطارات الإمارات وصلت إلى 158 مليون مسافر خلال العام الماضي.

وقال لـ"الإمارات اليوم"، على هامش القمة العالمية للحكومات 2025 أن حجم الشحن الجوي عبر مطارات الدولة ارتفع ليصل إلى 5.8 ملايين طن.

وذكر أن قطاع الطيران في دولة الإمارات سجل أداءً قوياً خلال عام 2025، مضيفاً: حققنا في العام الماضي أكثر من مليون حركة جوية في أجوائنا.

وتابع: هذه أرقام مهمة ونتوقع أن يواصل القطاع تحقيق أداء قوي، مشيراً إلى أن من خلال شبكة الطيران لخطوطنا الوطنية، نصل الى اكثر من 350 مدينة حول العالم.