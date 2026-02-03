مركبات صغيرة ذاتية القيادة .. نظام مبتكر في دبي ينقل 10 آلاف شخص بالساعة ويتفادى الازدحام

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مبادرة جديدة تشكّل نقلة نوعية في مستقبل التنقّل الحضري، بإطلاق نظام مبتكر يعرف باسم «Glydways»، يعتمد على شبكة من المركبات الكهربائية الصغيرة ذاتية القيادة، تسير عبر مسارات ضيّقة مخصّصة لها، تتفادى الازدحام المروري التقليدي.

ويُعد النظام الجديد التي عرضته "طرق دبي" خلال القمة العالمية للحكومات 2026 أحد الحلول الذكية لتعزيز كفاءة التنقّل داخل المدن، إذ يتمتع بقدرة استيعابية تتجاوز 10 الاف شخص في الساعة في كل اتجاه، ما يجعله خيارا عملياً ومستداما لتخفيف الضغط على شبكات الطرق الحالية، وتحسين تجربة التنقّل اليومي.

وتعمل مركبات «Glydways» الكهربائية ذاتية القيادة بسرعات تصل إلى 50 كيلومتراً في الساعة، وتستوعب من 4 إلى 6 ركاب في المركبة الواحدة، مع مدى تشغيلي يصل إلى 250 كيلومترا في الشحنة الواحدة، ما يعكس كفاءة عالية في استهلاك الطاقة ودعم أهداف الاستدامة البيئية.

وتم تحديد 4 مسارات رئيسية للمشروع تغطي مناطق حيوية في دبي، وهي:

-مسار بلو واترز (2.8 كم): يبدأ من محطة مترو جبل علي (ناشيونال بينتس سابقاً) وصولاً إلى جزيرة بلوواترز (مسار تجريبي).

-مسار أم سقيم (1.9 كم): يربط بين محطة مترو مول الإمارات ومدينة جميرا.

-مسار القوز (2.6 كم): يمتد من محطة مترو "أون باسيف" إلى "السركال أفنيو" ومجمع "تايمز سكوير".

-مسار دبي فيستيفال سيتي (7 كم): يخدم منطقة فيستيفال سيتي مع إمكانية الربط المستقبلي بخط المترو الأزرق.

ويمتاز المشروع بانخفاض تكاليف التشغيل والبنية التحتية مقارنة بوسائل النقل التقليدية، إلى جانب اعتماده على تقنيات القيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي، فضلًا عن إمكانية تشغيل عدد كبير من المركبات افتراضيا ضمن شبكة واحدة، ما يضمن انسيابية الحركة وسرعة الاستجابة للطلب.

ويأتي نظام «Glydways» في إطار رؤية دبي الهادفة إلى ترسيخ مكانتها مدينةً رائدة عالميًا في حلول التنقّل الذكي والمستدام، ودعم استراتيجيتها للتحوّل إلى مدينة صديقة للبيئة، تُقدّم خيارات نقل مبتكرة وآمنة تواكب تطلعات المستقبل