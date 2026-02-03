مكتوم بن محمد: القمة العالمية للحكومات 2026.. حيث تُصنع الأفكار وتُبتكر اتجاهات الغد

قال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "تنطلق اليوم من دبي، القمة العالمية للحكومات 2026، حيث تُصنع الأفكار وتُبتكر اتجاهات الغد، ويرسّخ الطموح لعالمٍ أفضل".

وتابع سموه قائلا: "هنا يجتمع أكثر من 60 قائد عالمي وأكثر من 500 وزير، و87 من العلماء الحائزين على نوبل وأرفع الجوائز العالمية لكتابة سياسات الغد وبناء أنظمة المستقبل وإعادة تعريف أدوار الحكومات وصناعة المستقبل العالمي.