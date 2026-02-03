بث مباشر.. انطلاق فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي

انطلقت، اليوم، أعمال القمة العالمية للحكومات 2026 التي تعقد تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" وتستمر حتى 5 فبراير الجاري في دبي، وسط مشاركة دولية قياسية غير مسبوقة، تعكس مكانة الحدث على الخريطة الدولية.



https://www.youtube.com/live/FBibzQ-P2oc?si=TV5afq39eiH3C9Hu

وتضم دورة هذا العام أجندة موسعة بفعاليات نوعية تشمل 24 منتدى عالمياً، تركز على أبرز التوجهات في المجالات الحيوية الأكثر ارتباطاً بمستقبل الإنسان، إضافة إلى عقد أكثر من 35 اجتماعاً وزارياً واجتماعاً رفيع المستوى بمشاركة أكثر من 500 وزير، فيما تصدر القمة 36 تقريراً استراتيجياً بالتعاون مع شركاء المعرفة الدوليين.

كما تشهد حوارات استراتيجية حول مستقبل القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الحوكمة والتكنولوجيا والطيران والخدمات اللوجستية والسياحة والتجارة العالمية والاستثمار، بحضور أبرز الرؤساء التنفيذيين في هذه القطاعات.

منصة عالمية لصياغة توجهات المستقبل

وتسجّل القمة العالمية للحكومات في دورتها الجديدة قفزة نوعية في حجم وتأثير المشاركة العالمية، حيث تجمع قادة دول وحكومات ووفوداً حكومية من مختلف قارات العالم تحت سقف واحد، لتمثل من خلال أجندة فعالياتها التي تغطي طيفاً واسعاً من القطاعات والمجالات الحيوية، منصة عالمية محورية لصياغة توجهات المستقبل، ودعم مسيرة تنمية وتقدم المجتمعات حول العالم.

ويشارك في القمة أكثر من 100 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية وأكاديمية، ونخبة من قادة المنظمات الدولية.

وتركز أجندة القمة على محاور رئيسة تتناول: الحوكمة العالمية والقيادة الفعالة، والرفاه المجتمعي والقدرات البشرية، والازدهار الاقتصادي والفرص الناشئة، ومستقبل المدن والتحولات السكانية والآفاق المستقبلية والفرص القادمة، كما تضم الأجندة أكثر من 320 جلسة يتحدث فيها أكثر من 450 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع القرار.

وستشهد القمة العالمية للحكومات 2026، عقد أكثر من 35 اجتماعاً وزارياً واجتماعاً رفيع المستوى، تجمع الوزراء من القطاعات المختلفة مع قادة الشركات العالمية الرائدة.

كما تستضيف القمة مجموعة من الاجتماعات والمنتديات بتنظيم عدد من الحكومات حول العالم، منها: اجتماع حكومي بتنظيم حكومة جمهورية أوزبكستان، ومنتدى مستقبل الإكوادور (بحضور رئيس جمهورية الإكوادور)، وحوار ثنائي حول الذكاء الاصطناعي مع حكومتي جمهورية كازاخستان وجمهورية كوريا، كما سيتم تنظيم المنتدى الاقتصادي الكويتي الإماراتي.

وتشهد القمة كذلك اجتماعات استراتيجية ومؤتمرات بتنظيم عدد من المنظمات الدولية، مثل منتدى الاستثمار في أميركا اللاتينية والكاريبي بحضور عدد من القادة وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، ومنتدى الإدارة الحكومية العربية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ومنتدى المالية العامة للدول العربية بحضور رئيسة صندوق النقد الدولي، ومؤتمر التعاون الدولي العاشر بتنظيم رابطة دول الكاريبي ACS بمشاركة وزارية من 25 دولة، والجلسة المغلقة حول الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتعزيز جاهزية الدول بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، واجتماع حول مستقبل الطيران، بالتعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدني - الإيكاو، وحوار لعمد المدن حول مستقبل الإسكان بحضور المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، واجتماع وزاري حول الاقتصاد الأزرق بتنظيم مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وحوار ثنائي رفيع المستوى لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والاتحاد الأوروبي، واجتماع مجلس إدارة منظمة التنمية الإدارية لأميركا اللاتينية (CLAD).

4 جوائز

تواصل القمة العالمية للحكومات هذا العام تكريم أفضل التجارب وقصص النجاح الحكومي حول العالم، انطلاقاً من دورها في الاحتفاء بالابتكار والتميز في العمل الحكومي، عبر 4 جوائز، تشمل: جائزة أفضل وزير في العالم بالشراكة مع برايس ووترهاوس كوبرز، والجائزة العالمية للحكومة الأكثر تطوراً بالتعاون مع آرنست يونغ، وجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبلدية دبي، وجائزة أفضل معلم بالشراكة مع مؤسسة فاركي.