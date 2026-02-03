محمد بن راشد يلتقي رئيس وزراء مملكة بوتان

التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله - بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي - رئيس وزراء مملكة بوتان، تشيرينغ توبغاي، ضمن أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2026.

ورحّب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتشيرينغ توبغاي ووفد مملكة بوتان المشارك في أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات ومملكة بوتان في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها بما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين.

كما جرى خلال اللقاء - الذي حضره سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ووزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي - استعراض الرؤى والأهداف التي تسعى القمة العالمية للحكومات إلى تحقيقها، باعتبارها أحد أبرز المنتديات العالمية تأثيراً وقدرة على صنع الفارق في استشراف المستقبل وطرح المبادرات الاستباقية.

وأكّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أهمية تكامل الجهود الدولية، لتسريع عجلة التنمية المستدامة، وتوثيق التعاون بين حكومات العالم.

من جانبه، ثمّن تشيرينغ توبغاي التجربة التنموية لدولة الإمارات، والدور الحيوي الذي تؤديه في تعزيز التعاون الدولي، مؤكداً أهمية القمة العالمية للحكومات حدثاً سنوياً فريداً يتيح لقاء صُنّاع القرار وكبار المسؤولين والخبراء من جميع دول العالم، لمناقشة السبل الكفيلة بصياغة تصورات مشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه البشرية.