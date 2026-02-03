محمد بن راشد: أبناء الكويت كانوا شركاء في قصص نجاح دولة الإمارات منذ البدايات

التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله - بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ضمن أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2026 - عدداً من تجار الكويت المشاركين في المنتدى الاقتصادي الإماراتي الكويتي، الذي عُقد، أمس، في دبي ضمن فعاليات أسبوع «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد» احتفاءً بالعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين.

والتقى سموه عدداً من التجار الكويتيين من عائلات العصيمي، والروضان، والرزوقي، والبحر، والخرافي، والرفاعي، والحساوي، والساير، وبوخمسين، والشايع.

وشهد اللقاء استعراض مسيرة التعاون التاريخي بين دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة، مع تسليط الضوء على الحضور المبكر للتجار الكويتيين في المشهد الاقتصادي الإماراتي، قبل قيام الاتحاد وبعده.

علاقات أخوية

وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، أن العلاقات الإماراتية - الكويتية تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، وتُشكل نموذجاً فريداً في العلاقات الأخوية بين الدول، مشيراً سموّه إلى أن أبناء الكويت كانوا شركاء في قصص نجاح دولة الإمارات منذ البدايات، وأسهموا بعلمهم وخبراتهم ومواقفهم الأصيلة في ترسيخ أسس التنمية الشاملة.

وقال سموّه: «احتفالنا بأسبوع (الإمارات والكويت.. إخوة للأبد) رسالة تقدير ووفاء تعكس عمق العلاقة التي تجمع الشعبين الشقيقين، وتعبّر عن اعتزازنا بما قدمته دولة الكويت من دعم وإسهامات بارزة في مسيرة تطور دولة الإمارات.. هذه الفعاليات ليست مجرد احتفال، بل تجسيد لشراكة راسخة قائمة على الثقة المتبادلة، ووحدة المصير، والتاريخ المشترك الذي نحمله في وجداننا بكل فخر واعتزاز».

وأضاف سموّه: «لم تكن التجارة يوماً مجرد تبادُل سلع، بل كانت جسراً للأخوة، ورسالة ثقة، وطريقاً لبناء العلاقات بين أهل الخليج.. والتجار الكويتيون كانوا حاضرين في أسواق الإمارات منذ مراحل مبكرة، شركاء في العمل، وأصدقاء في الشدائد قبل الرخاء».

شراكة راسخة

وأشاد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإسهامات التجار الكويتيين الذين اختاروا دولة الإمارات موطناً لأعمالهم واستثماراتهم، مؤكداً سموّه أن نجاح هذه الشراكات يعكس البيئة الاقتصادية المنفتحة التي قامت عليها الدولة، ويجسد نموذجاً عملياً للتكامل الخليجي القائم على الثقة والتعاون المستدام.

واختتم سموّه قائلاً: «سنواصل العمل على تعزيز علاقتنا التاريخية، لتبقى الإمارات والكويت يداً بيد، وأخوة للأبد.. ونقول للكويت وأهلها: أنتم دائماً في القلب، وشراكتنا باقية ومتجددة عبر الأجيال».

من جانبهم، أعرب التجار الكويتيون عن بالغ سعادتهم بلقاء صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكدين اعتزازهم بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات ودولة الكويت، مشيرين إلى أن أسبوع «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد» يجسد متانة الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين، ويعزز آفاق التعاون والتكامل في مختلف المجالات.

محمد بن راشد:

• العلاقات الإماراتية - الكويتية تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، وتُشكل نموذجاً فريداً في العلاقات الأخوية بين الدول.

• احتفالنا بأسبوع «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد» رسالة تقدير ووفاء، تعكس عمق العلاقة التي تجمع الشعبين الشقيقين.