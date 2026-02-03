محمد بن راشد يلتقي رئيسة وزراء لاتفيا

التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله - بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي - رئيسة وزراء جمهورية لاتفيا، إيفيكا سيلينا، وذلك ضمن أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2026، التي تنطلق اليوم تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، وتستمر على مدى ثلاثة أيام.

وجرى خلال اللقاء - الذي حضره سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ووزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، محمد عبدالله القرقاوي، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي - استعراض العلاقات المتميّزة بين دولة الإمارات وجمهورية لاتفيا، وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية، والارتقاء بها إلى آفاق جديدة تحقق المصالح المشتركة لشعبي البلدين.

كما جرى، خلال اللقاء، التطرق إلى أبرز الملفات والقضايا التي يتضمنها جدول أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، بما يحقق مستهدفاتها في ترسيخ التعاون بين حكومات العالم، عبر الحوارات القيادية المعمقة، وتبادل الخبرات في العمل الحكومي والتنموي.

وأثنى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على مشاركة جمهورية لاتفيا في القمة العالمية للحكومات 2026، مؤكداً سموّه أهمية التعاون الدولي لمواجهة تحديات المستقبل.

من جانبها، ثمّنت إيفيكا سيلينا مستوى التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية لاتفيا، مشيرة إلى أهمية القمة العالمية للحكومات منصةً جامعةً للحوار من أجل إحداث التأثير الإيجابي في واقع المجتمعات ومستقبل العمل الحكومي.