محمد بن راشد يتفقد «مختبر الحياة والتنوّع البيولوجي»

تفقد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، «مختبر الحياة والتنوّع البيولوجي»، وهو تجربة يقدمها متحف المستقبل بالتعاون مع «كولوسل بيوساينسيز»، الشركة العالمية للتقنيات الحيوية والهندسة الجينية، وذلك خلال القمة العالمية للحكومات 2026.

رافق سموّه، خلال الجولة، سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ووزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، محمد بن عبدالله القرقاوي، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

واطلع سموّه على ما يضمه «مختبر الحياة والتنوّع البيولوجي» من أقسام تهدف إلى تعريف الزوار بأحدث التطورات والابتكارات العلمية في مجال حماية الكائنات المهددة بالانقراض، واستعادة الكائنات المنقرضة، والحفاظ على البيئة والحياة الطبيعية، والحلول العلمية والتكنولوجية القادرة على ترميم النظم البيئية.

ويقدّم المختبر لزوّاره، خلال أيام القمة العالمية للحكومات، تجربة سمعية وبصرية تركّز على حماية التنوع البيولوجي، والتوعية بالأنواع المعرّضة لخطر الانقراض، وتسلّط الضوء على الأنواع المحلية المهددة والتحديات البيئية على مستوى المنطقة والعالم، حيث يتعرف الزوار إلى ست مراحل لعمليات إعادة إحياء النمر التسماني (الثايلسين)، وطائر الدودو، والماموث، باستخدام هياكل عظمية مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد، وعروض هولوغرام، والإضاءة والمؤثرات الخاصة.

ويُعد البنك الحيوي (BioVault) من أهم أقسام المختبر، وهو مستودع آمن لحفظ الخلايا والمواد الوراثية للأنواع المهددة بالانقراض يهدف إلى حماية التنوع البيولوجي وضمان استمرارية الحياة على كوكب الأرض، وذلك من خلال توفير مواد وراثية قد تُستخدم مستقبلاً في جهود إعادة إحياء الأنواع ودعم نظم بيئية صحية.

ويجسد تنظيم «مختبر الحياة والتنوع البيولوجي» في القمة العالمية للحكومات أهمية الشراكة المعرفية والتعاون الدولي، والتكامل بين أحدث العلوم والتقنيات للحفاظ على البيئة، وتطوير حلول علمية تلبي الاحتياجات البيئية والبشرية المستقبلية في مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بأزمة التنوّع البيولوجي.

